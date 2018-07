In Brugge hebben ze te veel vrouwen in Antwerpen wonen ze het dichtst opeen

Statbel, het Belgische statistiekbureau heeft zopas een nieuw speeltje on line gezet: ontdek-uw-gemeente. Een tool waarmee je de cijfers van jouw gemeente kan vergelijken met die van andere. Wij zetten de centrumgemeente tegen elkaar af en kwamen tot een paar opmerkelijke bevindingen.

Antwerpen is dichtst bevolkt

In Antwerpen wonen 2.558 mensen per vierkante kilometer. Daarmee steekt het ver uit boven Gent, waar 1.666,9 mensen per vierkante kilometer wonen. Dit is de Top 5:

Antwerpen: 2.558,5

Gent: 1.666,9

Leuven: 1.790

Brugge: 854,6

Hasselt: 759,5

Te veel vrouwen in Brugge

Vrouwen die op zoek zijn naar een man, wonen beter niet in Brugge. Nergens is de verhouding tussen het aanbod mannen en vrouwen zo scheef als in Brugge. In Brugge wonen 60.713 vrouwen tegenover slechts 57.571 mannen. Zo zit de situatie eruit voor de vijf centrumsteden (het cijfer van het aantal mannen staat eerst)

Antwerpen: 261.165-262.083

Gent:129.585-130.757.

Hasselt: 37.942-39.709

Brugge: 57.571-60.713.

Leuven:50.976-50.420.

Leuven is het rijkst

Wie een rijke partner zoekt, start die queeste best in Leuven. Volgens het NIS ligt hier het gemiddeld inkomen per inwoner voor het jaar 2015 het hoogst van al: 20.401 euro. In Antwerpen verdienen ze minst. Dit is de Top 5:

Leuven: 20.401

Hasselt: 20.014

Brugge: 19.724

Gent: 17.923

Antwerpen: 15.688

Foto: BELGAIMAGE

Brugge groeit bijna niet

We zijn met steeds meer Belgen, maar aan die trend doet Brugge amper mee. Nergens groeide het inwonersaantal tussen 2012 en 2018 trager dan in de hoofdplaats van West-Vlaanderen: 0,95 procent. Zo fel groeiden onze provinciehoofdplaatsen tussen 2012 en 2018:

Gent: 4,87 %

Antwerpen: 4,11 %

Hasselt: 4,11 %

Leuven: 3,83 %

Brugge: 0,95 %

Eenzaamst in Leuven

Dit is verrassend. Niet in Gent of Antwerpen maar in Leuven wonen de meeste mensen alleen: maar liefst 48,7 procent. Zo is het gesteld met de alleenwonenden in onze provinciehoofdplaatsen:

Leuven: 48,7 %

Antwerpen: 43,3 %

Gent: 42,4 %

Brugge: 36,9 procent %

Hasselt: 36,7 %

Meeste ondernemers in Hasselt

Ook vrij verrassend: het hoogste percentage zelfstandigen tref je in Hasselt: 14,8 procent. Zo ziet de Top Vijf van de zelfstandigen eruit:

Hasselt: 14,8 %

Brugge: 13,7 %

Gent: 13,4 %

Antwerpen: 13,3 %

Brugge: 13,7 %

Foto: ROBIN UTRECHT

Meeste kankerdoden in Hasselt

Overal in Vlaanderen zijn ziektes van hart- en vaatstelsel de hoofdoorzaken van de overlijdens. In Hasselt niet. Hier de lijst van de voornaamse doodsoorzaken

Antwerpen: Ziekte van hart- en vaatstelsel (29,3 %)

Gent: Ziekte van hart- en vaatstelsel (30,6%)

Hasselt: Tumoren (31,4 %)

Brugge: Ziekte van hart- en vaatstelsel (33,2 %)

Leuven: Ziekte van hart- en vaatstelsel (29,7 %)

Alle statische info over uw gemeente op: https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/ontdek-uw-gemeente