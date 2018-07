Merkel bereid te praten over lagere importtarieven op auto’s

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is bereid om met de handelspartners te praten over een verlaging van de Europese invoerrechten op onder meer wagens. Dat heeft ze donderdag bekendgemaakt. De lagere tarieven zouden kunnen zorgen voor een ontspanning in het huidige handelsconflict met de VS.

“De onderhandelingen over een verlaging van de tarieven, die ik bereid ben te voeren, zouden we niet met de VS alleen kunnen voeren”, zo liet de Duitse bondskanselier optekenen in Berlijn. Volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moeten die gesprekken met alle handelspartners worden gevoerd.

Merkel benadrukte ook dat de EU een gezamenlijk standpunt moet innemen over dergelijke onderhandelingen.

Trump stoort zich al een hele tijd aan de hogere invoertarieven voor auto’s in de Europese Unie. Zowat twee weken geleden dreigde hij er nog mee om een heffing van 20 procent in te voeren op Europese auto’s. Maar volgens de zakenkrant Handelsblatt zou Washington woensdag hebben duidelijk gemaakt dat het die verhoging wil schrappen, op voorwaarde dat de EU ook bereid is de importtarieven voor auto’s uit de VS te herbekijken.