Puffen, bakken en zweten… maar geen airco? Zo maak je die eenvoudig zelf

Door de aanhoudende hitte lopen mensen storm om airconditioning in hun woning te laten installeren. Omdat het bouwverlof voor de deur staat, zijn veel installateurs echter met vakantie. Ook bij Twizzi.be, een site voor freelance vaklui, zien ze een spectaculaire stijging in het aantal aanvragen. Maar je kan er ook eenvoudigweg zelf één knutselen.

Door de aanhoudende hitte willen veel mensen halsoverkop een airco laten installeren, maar gezien het bouwverlof voor de deur staat, zullen velen in de kou blijven staan (helaas niet letterlijk). Bovendien is er sprake van een uitzonderlijke stijging door de aanhoudende hitte. Ook op Twizzi.be, een website waar je freelance vaklui kan inschakelen, zien ze een vervijfvoudiging van het aantal aanvragen. “Mensen zullen geduld moeten hebben”, aldus zaakvoerder Bram Gooris.

Er bestaat echter ook een doe-het-zelfoplossing. Je hebt geen gereedschap nodig en de kans bestaat dat je alles al in huis hebt.

Benodigdheden: een ventilator, een handdoek, een kleerhanger en een emmer water.

Hoe ga je tewerk? Je drapeert de handdoek en hangt die op aan de kleerhanger. De onderkant van de handdoek moet in de emmer hangen. De ventilator plaats je achter de handdoek. De luchtverplaatsing van de ventilator doet het water verdampen en koelt de lucht af. Je kan altijd nog wat ijsblokken of koelblokken aan het water toevoegen voor extra cool. Omdat de handdoek deels in de emmer hangt, blijft die water opslorpen. Het enige wat je moet doen om je DIY-airco draaiende te houden is het water in de emmer af en toe bijvullen.