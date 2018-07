Met de nachttrein of het vliegtuig van Moskou naar Kazan? Een avontuur gekruid met zonnebloempitten, blikken bier en eindeloos gesnurk

De Rode Duivels spelen vrijdagavond hun historische kwartfinale tegen Brazilië in het Russische Kazan, een miljoenenstad aan de oevers van de Wolga op de grens tussen Europa en Azië. Tientallen Belgische fans die een ticket hebben voor de match dreigen de wedstrijd toch te zullen missen omdat alle (peperdure!) vliegtickets naar Kazan de komende dagen uitverkocht zijn. Maar voor wie in Moskou zit (of er nog geraakt) is er een alternatief: de trein. Terwijl online-collega Gert Gysen met de andere voetbalredacteurs op het vliegtuig stapte richting Kazan, wurmde onze videoman zich vannacht met drie Russen in een krappe treincoupé voor een twaalf uur durende trip tussen Moskou en de oostelijke grens van Europees Rusland. Het relaas van een avontuur gekruid met zonnebloempitten, blikken bier en eindeloos gesnurk.