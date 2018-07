Wie zijn die ‘anti-speciesisten’ die varkens bevrijden uit slachthuizen? Wij spraken met een van hen

“Anti-speciesisten” noemen ze zichzelf, de 70 Franse en Belgische dierenactivisten van het 269 Libération Animale die donderdagochtend zijn binnengedrongen in het slachthuis van Tielt. In het dagelijks leven werken ze als bediende, arts, buschauffeur of jurist. Maar in hun radicale strijd voor gelijkheid tussen mens en dier offeren ze vakantiedagen op om varkens te bevrijden uit slachthuizen. Wij spraken met een van hen.

269 Libération Animale. In ons land is de dierenrechtenorganisatie nog redelijk onbekend. Maar in Frankrijk hebben hun militanten de voorbije twee jaar al een vrij beruchte reputatie opgebouwd. Toch is ...