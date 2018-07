‘De Mol’-winnaar Lloyd heeft het niet zo gemakkelijk op de wei van Werchter

Zijn blonde lokken en zijn lengte zijn slechts enkele kenmerken die het gemakkelijk maken om Lloyd te spotten tussen de festivalgangers op de weide van Rock Werchter. Al heeft hij het zelf net iets moeilijker, de winnaar van ‘De Mol’ valt namelijk ook op door zijn populariteit: hij kan geen meter verder wandelen zonder dat iemand met hem op de foto wilt. “Gelukkig heb ik al wat gedronken”, zegt de immer goedlachse student geneeskunde.

Foto: DBA

Ons relatief kort gesprek met de 21-jarige Lloyd, die bekendraakte door zijn deelname én winst in ‘De Mol’, wordt minstens vijf keer verstoord door enthousiaste meisjes die met hem op de foto willen. “Het is heel de tijd zo”, klinkt het. Of hij het storend vindt, zo populair zijn? “Het valt wel mee hoor, maar het is niet gemakkelijk. Het is goed dat ik al wat gedronken heb.”

Ondertussen wachten zijn vrienden hem wat verder op. Ze moeten geduld hebben, want met Lloyd raken ze niet snel van de ene naar de andere kant van de weide. “We wilden The Vaccines zien”, geeft Lloyd toe. “Maar we geraken er niet op tijd. Dan maar vanop afstand luisteren.”

Dat hij de voorbije nacht maar een paar uurtjes heeft geslapen, maakt de student geneeskunde niet minder vrolijk. En hoe zijn examens nu eigenlijk zijn geweest? Zelfs die vraag strooit geen roet in het eten. Al is het antwoord niet echt overtuigend positief: “Het was … ça va!”