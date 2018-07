Brandweer rukt uit voor brand met stevige rookontwikkeling in Berchem

Berchem - Er woedde donderdagmiddag een hevige brand in de Statiestraat in Berchem. De brand ontstond om een nog onduidelijke reden in de bovenverdieping van een huis waar op dat moment een koppel met een kind van vijf jaar aanwezig was, maar gelukkig raakte niemand gewond. Een buurvrouw zou de brand opgemerkt hebben. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand na een halfuur onder controle, al was er heel wat rookontwikkeling.

De brandweer vroeg dan ook aan de buurtbewoners om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden en ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten te houden. De politie kwam ter plaatse om het verkeer zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Bussen van De Lijn werden omgeleid.

Het koppel en het kind van vijf uit Zuid-Amerika verbleef in het huis als gast bij een Zuid-Amerikaanse kerkgemeenschap die gevestigd is op het gelijkvloers. Ze werden snel verwittigd en konden in veiligheid gebracht worden.

Foto: Brandweer Antwerpen