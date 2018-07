Roberto Martinez over de interesse van Spanje: “Ik denk nu alleen aan de match tegen Brazilië”

Roberto Martinez gaf donderdagavond zijn laatste persconferentie voor de clash met Brazilië in de kwartfinale van het wereldkampioenschap. Maar de eerste vraag ging al meteen over de verhalen dat de Spaanse voetbalbond aan hem denkt als nieuwe bondscoach. “Maar ik praat nu alleen over Brazilië.”

Roberto Martinez wordt steeds nadrukkelijker genoemd als één van de kandidaten om na het toernooi bondscoach van Spanje te worden. En dus gooide een Spaanse journalist die kwestie meteen voor de voeten van de Belgische bondscoach. “Ik begrijp je vraag. Het is jullie job om die te stellen. Maar op dit moment telt alleen de kwartfinale. Als je één wedstrijd wil spelen op een WK, is het die tegen Brazilië. Dat is dan ook het enige waar ik aan denk op dit moment.”

Over naar de orde van de dag, dus. Iedereen bij België noemt Brazilië de favoriet. Maar is dat wel nodig? Vraagt een andere Spaanse journalist. “De twee ploegen zijn vergelijkbaar qua kwaliteiten. Maar het verschil is dat wij nog nooit een wereldkampioenschap hebben gewonnen. In Brazilië weten ze hoe ze een WK moeten winnen. Dus die psychologische grens moeten zij niet meer overschrijden. Daarom zijn zij de favoriet. Maar dat wil niet zeggen dat we de strijd met hen niet zullen aangaan.”

België heeft morgen een afspraak met de geschiedenis. Voor de meeste spelers is het de grootste wedstrijd uit hun carrière. “Het is een groot moment. Dat kan je niet verstoppen”, zegt Martinez. “Maar we hebben zo hard gewerkt om op dit moment te komen, dat de spelers klaar zijn. We hebben ook geleerd uit de vorige wedstrijden. De signalen zijn positief. We willen op dat veld staan. We hebben twee jaar naar die wedstrijd toegewerkt.”

“Trots op onze diversiteit”

Foto: BELGA

“Tegen Japan waren invallers Marouane Fellaini en Nacer Chadli bepalend voor het resultaat. In Marokko werd dat gevierd als een halve Marokkaanse overwinning. “Wij zijn trots op hen”, zegt Martinez. “We zijn eigenlijk vooral trots op de diversiteit in onze ploeg. Dat is één van de grootste sterktes in onze ploeg.”

Maar hebben de doelpunten van Chadli en Fellaini er ook voor gezorgd dat ze zich in de basis hebben gespeeld? “Je kan op een WK niet slechts op elf spelers rekenen. Bij ons heeft iedereen al een basisplaats gehad. Iedereen is dus klaar om zijn steentje bij te dragen. De grootste kracht van onze ploeg is dat wij op verschillende manieren kunnen aanvallen. De vervangingen tegen Japan waren goed omdat die spelers mentaal klaar waren voor de strijd.”