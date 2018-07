Rohingya-moeder toont haar littekens: “Zes soldaten wurgden mijn tweejarig zoontje voor mijn ogen voor ze me verkrachtten”

De vervolging van de Rohingya-minderheid in Myanmar gaat genadeloos door, maar blijft grotendeels onder de radar. Daarom haalde een fotograaf van het persagentschap AP tientallen verkrachtte en mishandelde vrouwen voor zijn camera, om het drama dat zich afspeelt in het Zuidoost-Aziatische land een gezicht te geven.

Opgelet: dit artikel bevat gruwelijke beelden!

Tien maanden na het begin van een brutale militaire campagne zijn 700.000 Rohingya hun huizen in de Rakhine-provincie in het noorden van Myanmar, het voormalige Birma, ontvlucht. De moslimminderheid wordt al die tijd al bewust geviseerd door het militaire regime van Myanmar, een overwegend boeddhistisch land: met groepsverkrachtingen, foltering, moorden, en de systematische vernietiging van dorpen wil het regime de Rohingya het land uitjagen.

Volgens de Myanmarese overheid is het beleid een gerechtvaardigd antwoord op terroristische aanvallen van Rohingya-separatisten, maar internationale mensenrechtenorganisaties bestempelen de aanvallen gewoon als “een typisch voorbeeld van een etnische zuivering”.

M.

Tien maanden na het begin van wat enkel een gecoördineerde verkrachtingscampagne kan worden genoemd, worden de kinderen die daarbij verwekt werden nu geboren. Het meest confronterende verhaal is dat van M. De vrouw vertelde aan een AP-fotograaf hoe zes Myanmarese soldaten haar tweejarig zoontje voor haar ogen wurgden, alvorens ze haar allen brutaal verkrachtten.

De gruwelijke littekens van de bijtende soldaten zijn dan ook een dagelijkse herinnering aan de gruwel die de vrouw moest ondergaan. En toen de vrouw de situatie uitlegde aan haar echtgenoot, legde hij de schuld bij haar, en liet hij haar alleen en verstoten achter. Vervolgens ontdekte M. dat ze zwanger was geraakt van één van haar verkrachters, en schonk ze enkele maanden later het leven aan een jongetje.

Foto: AP

M. toont de littekens die ze overhield aan haar groepsverkrachting Foto: AP

Foto: AP

A.

Voor veel moeders zijn dergelijke geboortes niet alleen traumatiserend als herinnering aan de gruwel die ze moesten ondergaan, maar ook omdat hun gemeenschappen verkrachting vaak beschouwt als iets om je voor te schamen, en zijn baby’s die verwekt zijn door boeddhisten heiligschennis.

Ook het 13-jarige meisje A. werd zwanger nadat ze verkracht was, maar durfde geen abortus te plegen. Daardoor kan ze nu niet meer trouwen, wat problematisch is voor haar toekomst in de traditionele Rohingya-gemeenschap. “Ik wil gerechtigheid. Ook al kreeg ik dit kind van een boeddhist, zie ik haar graag. Ik heb haar negen maanden gedragen.”

A. wil enkel met burka in beeld gebracht worden, uit vrees voor nog meer stigmatisatie Foto: AP

Foto: AP

S.

S. tenslotte was al een weduwe nadat haar man vermoord werd door Myanmarese regeringssoldaten, toen mannen haar huis binnendrongen en verkrachtten. Ook zij raakte zwanger, maar was zo bang dat haar buren zouden ontdekken dat ze verkracht was dat ze beviel in stilte. Ze propte tijdens haar bevalling zelfs een sjaal in haar mond om alle geluiden te dempen. Ze werd finaal toch verstoten, en vluchtte de grens met Bangladesh over. Daar vertoeft ze nu met duizenden andere vrouwen in soortgelijke situaties in het Kutupalong-vluchtelingenkamp.