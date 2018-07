Te voet naar het vliegtuig, onbetaalde wachtdienst, zelf betalen voor water: “De mensen moeten beseffen hoe het er bij ons aan toe gaat”

“We nemen de mensen die met Ryanair vliegen niets kwalijk, maar ze moeten wel beseffen hoe het er bij de maatschappij aan toe gaat.” Dat hebben vakbondslui uit vier Europese landen donderdag in Brussel gezegd, bij de aankondiging van stakingsacties op 25 en 26 juli in België, Italië, Portugal en Spanje. “Onze belangrijkste vraag is niet geld, maar wel dat Ryanair de wet zou respecteren.”

“We hebben spijtig genoeg geen andere keuze dan acties te lanceren, want Ryanair-topman O’Leary heeft ons ultimatum volledig genegeerd”, aldus Paul Buekenhout van de christelijke bediendebond LBC-NVK tijdens de persconferentie met vakbondslui uit de vier landen.

Dat ultimatum werd eind april door de bonden gelanceerd na een bijeenkomst in de Portugese hoofdstad Lissabon. Ze gaven Ryanair toen tot eind juni de tijd om aan hun eisen tegemoet te komen: nationale wetgeving toepassen in de contracten van de werknemers, onderhandelingen opstarten met vakbonden, en dezelfde voorwaarden aanbieden aan al het cabinepersoneel, zowel bij Ryanair zelf als bij de onderaannemers waarmee het werkt.

Een afdoende reactie bleef uit, en dus komen er stakingen op 25 en 26 juli. “Als de passagiers hinder ondervinden, dan zal dat de fout zijn van Michael O’Leary (de topman van de budgetvlieger, red.), omdat hij weigert te onderhandelen”, stelde Luciana Passo van de Portugese vakbond SNPVAC. “We vragen gewoon dat O’Leary normale onderhandelingen zou opstarten, zoals dat gebeurt in alle andere ondernemingen.”

Stakingbrekers

Dat het cabinepersoneel in Italië maar één dag staakt, heeft te maken met de Italiaanse wetgeving. Ook in andere landen is er interesse om actie te voeren, maar die kunnen zich volgens de bonden om verschillende redenen (wettelijke beperkingen, administratieve procedures ...) nog niet aansluiten bij de donderdag aangekondigde acties.

Het is de eerste keer dat bonden uit verschillende landen zich verenigen om actie te voeren bij Ryanair. Dat was volgens hen nodig, omdat de directie bij een vorige staking, in Portugal, werknemers uit andere landen verplicht zou hebben om de staking te gaan breken.

“Gewoonweg illegaal”

“We nemen de mensen die met Ryanair vliegen niets kwalijk, maar ze moeten wel beseffen hoe het er bij de maatschappij aan toe gaat. Onze belangrijkste vraag is niet geld, maar wel dat Ryanair de wet zou respecteren. Neem het voorbeeld van een Ryanair-personeelslid dat in Brussel woont en op Zaventem werkt”, aldus Didier Lebbe van de Franstalige vleugel van de christelijke bediendebond (CNE). “Hij moet eerst naar de luchthaven gaan. Zijn treinticket wordt niet terugbetaald. Dan moet hij doorheen de hele luchthaven en te voet naar zijn vliegtuig, waar andere maatschappijen busjes inzetten. Dan bereidt hij de vlucht voor, maar hij wordt pas betaald vanaf het moment dat het toestel in beweging komt. Dat is gewoonweg illegaal.”

“Stel dat het vliegtuig een technisch defect heeft en niet onmiddellijk kan vertrekken, dan is de werknemer niet betaald terwijl hij wel voor de reizigers aan boord moet zorgen.” En ook de wachtdienst is de vakbonden een doorn in het oog. “Van wacht zijn, dat betekent naar de luchthaven gaan en afwachten of er een collega vervangen moet worden. Is dat niet het geval, dan keer je terug naar huis - onbetaald”, aldus Lebbe.

“Moeten zelf betalen voor water”

Praktijken die bevestigd worden door een boordpersoneelslid van Ryanair, dat anoniem wil blijven. We hebben aan boord geen water tot onze beschikking”, geeft de werknemer als voorbeeld. “Als we water willen, dan moeten we dat betalen.” Hij hekelt ook de verkoopdoelstellingen die Ryanair oplegt. “Als we die niet halen, dreigt de directie ermee onze rang af te nemen of ons te verplaatsen naar een andere basis”, klinkt het.

Net als de bonden pleit de werknemer voor een gelijke behandeling van het cabinepersoneel. “Soms zit je op hetzelfde vliegtuig met collega’s die allemaal voor een verschillende maatschappij werken: Ryanair zelf of onderaannemers als Workforce en Crewlink.” Dat betekent allemaal verschillende contracten en voorwaarden, voor dezelfde job.

De anonieme werknemer verwacht dat de staking goed zal worden opgevolgd. “De mensen zijn de angst die er was onder invloed van een jarenlange verdeel-en-heersstrategie, kwijtgeraakt. Als we iets willen veranderen, dan moet het nu gebeuren. We wilden geen staking, want dat is voor niemand leuk, maar er was geen andere optie meer.” Ondanks de kritiek blijft het personeelslid opvallend loyaal. “We willen niet weg bij Ryanair, we willen Ryanair béter maken”, benadrukt de werknemer.

Hete herfst

De nu aangekondigde acties - de Ierse Ryanair-piloten staken ook al op 12 juli - lijken de voorbode van een hete tweede jaarhelft bij Ryanair. “We weten dat deze stakingen niet zullen volstaan om O’Leary het geweer van schouder te doen veranderen; we zullen de beweging moeten volhouden”, aldus vabondsman Lebbe.

Ook in Duitsland en Nederland zou er over acties gesproken worden. En woensdag ondertekenden stewardessen, stewards en het grondpersoneel van Ryanair uit een tiental landen in Ierland nog een gemeenschappelijke eisenbundel opgesteld voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden, het “Ryanair Crew Charter”.

De Belgische (LBC/CNE), Italiaanse (Uiltrasporti), Spaanse (SITCPLA en USO) en Portugese (SNPVAC) vakbonden riepen donderdag de Europese Commissie en de lidstaten met Ryanair-basissen op om op te treden tegen de sociale dumping die Ryanair volgens het organiseert. “Ryanair staat buiten de wet. We roepen de overheden op om ervoor te zorgen dat de maatschappij de wetten respecteert. We willen niet dat Ryanair de referentie wordt voor de sector.”

Er kwam ook een oproep gericht aan de luchtvaartautoriteiten (zoals de European Aviation Safety Agency), om ervoor te zorgen dat Ryanair de veiligheidsregels zou respecteren, ook tijdens stakingsdagen.