Waanzinnige beelden: explosie in Mexicaanse vuurwerkfabriek, minstens zestien doden

Bij een explosie in een atelier waar vuurwerk wordt vervaardigd in de Mexicaanse gemeente Tultepec in de deelstaat Mexico zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen, onder wie manschappen van de brandweer en de politie. De plaatselijke politie spreekt op Twitter van 17 doden. Bovendien zouden zeker 31 mensen gewond geraakt zijn.

Tultepec staat bekend om zijn vuurwerkindustrie. Het vuurwerk wordt vervaardigd in geïmproviseerde werkplaatsen waar regelmatig explosies plaatsvinden. Eind 2016 vielen in Tultepec meer dan veertig doden bij een explosie op een vuurwerkmarkt. Vorige maand kwamen zeven mensen om bij een ontploffing in een vuurwerkatelier in dezelfde stad.

Video: reuters

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA

Foto: REUTERS

Foto: AFP