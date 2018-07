Brits stel vermoedelijk geen slachtoffer van gerichte aanval met novitsjok

Het met novitsjok vergiftigde stel uit Zuid-Engeland is vermoedelijk niet het slachtoffer van een gerichte aanval geworden. Dat heeft de Britse staatssecretaris voor Veiligheid Ben Wallace aan de BBC verklaard. Donderdagavond voegde Scotland Yard eraan toe dat de twee in aanraking waren gekomen met het zenuwgif, nadat ze contact hadden gehad met een besmet object. Dat hebben bijkomende tests uitgewezen.

Bij de recente slachtoffers gaat het volgens de politie om een 45-jarige man en een 44-jarige vrouw uit de regio. De vrouw was zaterdag in hun woning in Amesbury ingestort, later moesten de artsen ook de man naar het ziekenhuis in het wat verderop gelegen Salisbury brengen. Volgens een vriend van het stel konden geen van beiden nog iets zeggen en liep er schuim uit hun mond.

De politie heeft vijf zones in Amesbury en Salisbury geïdentificeerd die nauwkeurig zullen onderzocht worden. Het stel had kort voor het ziek werd beide plaatsen bezocht. Wie onlangs in die zones is geweest, moet zich aan veiligheidsconsignes houden en bijvoorbeeld kleren wassen en mobieltjes afvegen.