Eerste Belgische fans na loodzware reis gearriveerd in Kazan, voorzitter Linard zweept ze zelf op

De eerste Belgen zijn ondertussen gearriveerd in Kazan, waar de Rode Duivels vrijdag hun historische kwartfinale tegen Brazilië spelen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de meeste rechtstreekse vluchten richting Kazan waren volgeboekt. En dus moesten de Belgische supporters creatief zijn.

Zo vlogen 14 Belgische fans die de Rode Duivels al een héél WK volgen van Rostov over Moskou naar Oeljanovsk, een onbekende stad aan de Wolga op 250 kilometer van Kazan. Van daaruit ging het met een veel te vol geladen minibus richting Kazan. Een trip die in totaal meer dan achttien uur geduurd heeft.

Maar van vermoeidheid was donderdagavond weinig te merken. In de Belgische brasserie Leuven in het centrum van Kazan werden voor onze camera de supportersliederen al ingezet. Opgezweept door bondsvoorzitter Gérard Linard, ondertussen toch ook al 75 jaar, die mee het volle pond gaf.