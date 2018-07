Rock Werchter 2018 in cijfers: bijna 100 bands, 40.000 oordoppen, 9.500 broden

Nog nooit waren er zoveel bands op Rock Werchter als dit jaar: 96, waaronder 13 Belgische bands. Bijna alle groepen zingen of rappen in het Engels. Hier en daar is wat Frans te horen. Wie Nederlands wil horen, moet de hiphoppers in het oog houden: het Belgische Stikstof en de Nederhopper Sevn Alias staan in voor de Nederlandstalige toets.

LEES OOK. “Doodgaan” versus “prima festivalweer”: warmte gespreksonderwerp nummer één op Rock Werchter

Een broer en een zus vieren hun debuut dit jaar op Werchter, maar ze staan niet samen op een podium. Angèle treedt zaterdag op in The Barn, haar broer, Roméo Elvis komt zondag in Klub C in actie. Hun vader, Serge Van Laeken, opende 36 jaar geleden het festival, toen hij als bassist met Allez Allez optrad.

In de beginjaren was er één podium, zo’n twintig jaar geleden kwam er een tweede podium (Pyramid Marquee heette dat), in 2012 kwam er een derde en nu is er een vierde podium: The Slope, een locatie waar jonge wolven hun kunnen laten zien en horen. Uiteraard heeft de jongste artieste, de 18-jarige Belgische Emma Bale, hier haar plaats. Al deed de 8-jarige Mirko Blondeel, invaller/drummer bij Triggerfinger , nog tien jaar beter... De oudste artiest is David Byrne. Hij 66 jaar en hij is de laatste dag in The Barn aan het werk.

De festivalgangers komen uit 109 landen. Vooral de buurlanden zijn goed vertegenwoordigd, maar ook in Ierland, Israël, de Verenigde Staten en Zwitserland werden heel wat tickets verkocht. 40.000 oordoppen worden er uitgedeeld. Elke dag zijn er 7.000 medewerkers op en rond het terrein. Zij mogen niet vergeten veel (water) te drinken, maar ze moeten uiteraard ook eten. 9.500 broden zijn er voor hen voorzien.

FOTO. Schoon volk baadt in de zon op eerste dag Werchter

Nieuw dit jaar is dat je ‘s nachts nog met de bus tot in Brussel geraakt, via Leuven. Je moet wel vooraf reserveren. Ook nieuw zijn de park-and-rideparkings. Je kan tot daar gebracht worden met de auto. Vandaar is het fietsen naar Werchter.