“Baby-verkoop” in Indiaas opvangcentrum Moeder Teresa: twee werknemers gearresteerd

In India heeft de politie twee werknemers van een opvangcentrum voor ongehuwde moeders opgepakt omdat ze naar verluidt een baby van twee weken oude wilden verkopen. Dat meldt de Indiase politie donderdag.

De arrestanten zijn een medewerkster en een non van de Congregatie van Missionarissen van Naastenliefde van moeder Teresa in Ranchi, de hoofdstad van de Indiase deelstaat Jharkhand. Een echtpaar uit de deelstaat Uttar Pradesh kreeg de twee weken oude baby van het opvangcentrum en betaalde 120.000 roepie (ongeveer 1.500 euro) om de zogenaamde “ziekenhuiskosten” te vergoeden. Enkele dagen later contacteerde de medewerkster van het opvangcentrum het stel opnieuw en vroeg hen om nog langs te komen om enkele “formaliteiten” te regelen. Daarop ging de medewerkster er vandoor met de baby.

Het echtpaar diende daarop klacht in. De politie heeft de medewerkster en een non opgepakt en onderzoekt of er nog meer gelijkaardige gevallen bekend zijn. Volgens de BBC zouden er nog meer baby’s illegaal verkocht zijn. Koppels die in India een kind willen adopteren, moeten rekening houden met forse wachtlijsten. Daarom nemen mensen met een kinderwens soms hun toevlucht tot illegale adoptie.

Moeder Teresa, die in 1997 overleed en in 2016 heilig werd verklaard, richtte de Congregatie van Missionarissen van Naastenliefde in 1950 op. De congretatie telt 4.500 leden en heeft opvangcentra in 133 landen. DPA trachtte het hoofdhuis te contacteren over de zaak, maar kreeg geen antwoord.