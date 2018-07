Voorbijganger voorkomt dat woning in de vlammen opgaat in Bambrugge

Assebroek / Erpe-Mere - In de tuin van een woning in de Zadelweg in Bambrugge is woensdagnacht een felle brand ontstaan. Een toevallige passant kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning.

Pieter Lambert uit Zottegem, bedrijfsleider van elektronicabedrijf Photonics, reed in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks half drie na een festivalopdracht huiswaarts, toen hij vanop de Oudenaardsesteenweg een boom in lichterlaaie zag staan in de Zadelweg, een zijstraat van de gewestweg. “Het leek een soort kerstboomverbranding, maar ik besefte meteen dat het niet de geschikte periode van het jaar was. Ik reed ernaartoe en zag dat er een grote palmboom in lichterlaaie stond en dat de aanpalende sparren ook al vuur vatten. Ik heb meteen de bewoners gewekt en de brandweer verwittigd. Samen met de bewoners en buren wekten we een oudere dame uit een bungalow vlakbij de vuurhaard. Het duurde een tijdje vooraleer we haar konden evacueren. We hebben geprobeerd om in afwachting van de brandweer met emmers water te beletten dat de brand oversloeg naar de bungalow. De hitte was verschrikkelijk.” Een heldendaad. “Ik deed gewoon mijn burgerplicht”, zegt Lambert bescheiden.

“Toen we aankwamen, stond de hele sparrenhaag in lichterlaaie”, zegt Peter Dreelinck van de brandweer. “De vlammen laaiden tot twintig meter hoog op en de gensters vlogen in het rond. Eentje belandde in een dakgoot en brandde een gat in het dak van een woning. Gelukkig kregen we de brand snel onder controle. Een nachtelijke brand houdt altijd grote risico’s in. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn.”