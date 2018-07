Actie voor veilig verkeer gestopt wegens ‘piemels’ op het wegdek: “Maar een bordje met zone 30 is te moeilijk”

Afsnee / Gent - Pubers hebben met krijt twee piemels getekend op het wegdek van de Jutestraat in Mariakerke. Eén buurtbewoners diende een klacht in en de Stad Gent maakt vrijdag het hele wegdek schoon. Maar zo valt ook een actie voor verkeersveiligheid in het water. De buurt reageren misnoegd.

Al vijf jaar sluiten de kinderen van de Jutestraat het schooljaar af met een tekensessie. Niet op papier maar op het wegdek, met krijt. Slogans als “Rustig auto’s!” en afbeeldingen van verkeersborden moeten automobilisten ertoe aanzetten om de zone 30 in de smalle straat te respecteren.

Dit jaar vonden enkele pubers het leuk om tussen de kindertekeningen ook twee piemels te zetten. Dat stootte één buurtbewoners dusdanig tegen de borst dat hij de politie belde. Op basis van foto’s besliste de Stad om vandaag, vrijdag, het volledige wegdek proper te maken. Kindertekeningen incluis.

Vuile boel

Preventieambtenaar Sandra Rottiers weet dat de actie goedbedoeld is, maar zegt niet anders te kunnen dan op te kuisen. “We kunnen de klacht van die buurtbewoner niet negeren. De voorbije jaren spoelde dat krijt snel weg door de regen, maar nu is het al een tijdlang droog. Omdat er auto’s over rijden, is het een vuile boel geworden. Bovendien is de actie niet aangevraagd en moeten we aan andere straten een signaal geven dat het openbaar domein niet mag worden beklad”, zegt Rottiers.

De buurtbewoners reageren vol onbegrip. “Ik ben met mijn dochter van twee langs die piemels gelopen en ze dacht dat het ijsjes waren. Zo erg zal het dus wel niet zijn”, zegt Linde Jacobs. “We vragen al een hele tijd om een extra bord dat de zone 30 aanduidt, maar dat is volgens de stad te moeilijk. Maar voor twee piemels op het wegdek staat de Stad hier de volgende dag. En ze gaan dat schoonmaken met stadswater terwijl iedereen gevraagd wordt om water te sparen. Absurd!”

“We zijn geen onmensen”

Jacobs en de andere bewoners vreesden gisteren dat ze de kosten van de schoonmaak zullen moeten betalen, maar zo’n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. Rottiers: “We zijn geen onmensen. We zien ook dat het om een positief buurtinitiatief gaat. We bespreken intern wie de opkuis zal betalen.”

Voor wie er nog aan twijfelt: de buurt wil volgend jaar op dezelfde manier actievoeren voor respect voor de zone 30. “Alleen zorgen we dan wel dat er geen piemels op straat staan”, zegt Jacobs.