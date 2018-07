Wat als de Rode Duivels vlot scoren tegen Brazilië? Dan moet deze elektroketen dure belofte waarmaken

Vrijdagavond spelen de Rode Duivels tegen Brazilië voor een plek in de halve finales van het WK. Een soort match van de eeuw en dé kans voor de Gouden Generatie om te schitteren. Maar voor de boekhouding van elektroketen Krëfel scoren de Duivels best niet te veel doelpunten...

Bij Krëfel bedachten ze namelijk een ludieke WK-actie. Wie vanaf middernacht 26 april 2018 een TV-toestel met een scherm van minimum 55 inch aankocht, kon deelnemen. Als de Rode Duivels vervolgens meer dan 15 doelpunten zouden scoren tijdens het WK, krijgen alle deelnemers hun aangekochte TV bij terugbetaald. Ook doelpunten tijdens verlengingen tellen mee, die tijdens strafschoppenreeksen niet.

Meer dan vijftien keer scoren op een WK-tornooi is niet vanzelfsprekend. Tijdens de vier edities sinds de start van deze eeuw slaagden daar amper drie landen in: Duitsland (17) in 2014, Duitsland (16) in 2010 en Brazilië (18) in 2002. Deze teams haalden minstens de halve finales en speelden dus de maximum van zeven wedstrijden.

Met de kwartfinale tegen Brazilië in het verschiet zitten de Rode Duivels echter al aan twaalf doelpunten. Nog amper vier te gaan dus voor Romelu Lukaku en co. Als ze de Gouden Kanaries kunnen verslaan, zit Krëfel al helemaal met een duur probleem. Ook al supporter de elektroketen op Twitter zelf voor de Duivels: “Wij geloven erin!”