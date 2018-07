Amerikaans milieuminister stapt op na serie schandalen

Scott Pruitt, de Amerikaanse minister van Milieu, heeft zijn ontslag ingediend, zo maakte president Trump via Twitter bekend. Pruitt was in opspraak gekomen door een reeks schandalen, onder meer over zijn levensstijl en het persoonlijk gebruik van overheidsgeld.

Pruitt stond aan het hoofd van het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap EPA. Hij zal er worden opgevolgd door zijn deputé, Andrew Wheeler.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juli 2018

...on Monday assume duties as the acting Administrator of the EPA. I have no doubt that Andy will continue on with our great and lasting EPA agenda. We have made tremendous progress and the future of the EPA is very bright! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 juli 2018

Pruitt kwam al herhaaldelijk in opspraak, waardoor de roep tot ontslag ook alsmaar luider klonk. Zo zou hij geprobeerd hebben om via zijn functie zijn echtgenote aan een baan te helpen, ontving hij giften van bedrijven uit de steenkoolsector, liet hij het budget van zijn agentschap explosief stijgen, gebruikte hij personeel van de dienst voor persoonlijke zaken, inclusief boodschappen en klusjes. Een medewerkster moest naar verluidt zijn hotelrekeningen met haar eigen kredietkaart betalen.

Tegelijk is Pruitt berucht omdat hij milieubeschermende maatregelen afbouwde. Maar Trump zou die afbouw steunen en dus wordt niet verwacht dat zijn ontslag zal leiden tot een ommekeer van het milieubeleid.