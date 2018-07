Blunderdoelman Loris Karius post tenenkrullende video, Twitter doet er nog een schepje bovenop

Waar was jij toen Loris Karius twee keer blunderde in de finale van de Champions League tussen zijn Liverpool en Real Madrid? De Duitse concurrent van Simon Mignolet zal die dag hoogstwaarschijnlijk nooit vergeten, net als vele voetbalfans. Toch wil Karius volgend seizoen opnieuw schitteren. Hij werkt hard aan zijn fysiek, terwijl hij ook een beetje geniet van de zomer. Dat blijkt uit een ietwat vreemde video op sociale media. Meteen reden genoeg voor Twitter om er de muziek van Baywatch onder te zetten. Wat de video van Karius nu al legendarisch maakt.

De video van Karius:

Karius is living his best life ?????? #LFC pic.twitter.com/rrwdnxqDFn

Wat Twitter ervan maakte:

Loris Karius' Instagram video is even better with Baywatch music. pic.twitter.com/yRK8UFWV5R