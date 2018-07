Vlaamse jeugdtrainers moeten niets weten van de truken van Neymar: “Als we dat zien, grijpen we meteen in”

“We zien het de jongste dagen af en toe gebeuren. Jongens die zich laten vallen, en over de grond kronkelen zoals Neymar op het WK. Maar dan grijpen we meteen in.” Neen, de Vlaamse jeugdtrainers moeten niet weten van de truken van Neymar. “We hebben liever dat ze zich spiegelen aan de Rode Duivels. Positief gedrag, dat willen we zien.”