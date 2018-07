Waar geruchten al niet goed voor zijn: Juventus heeft Ronaldo nog niet beet, maar verdient al fors aan superster

Cristiano Ronaldo is tot op heden nog steeds een speler van Real Madrid. De Portugees wordt echter zwaar gelinkt aan Juventus, dat een jaarsalaris van 30 miljoen euro veil heeft voor hem. Ook als Ronaldo in extremis toch niet naar Turijn komt, was deze mediastorm financieel voordelig voor de Oude Dame.

Zowat elke Spaanse en Italiaanse bron brachten donderdag het nieuws dat Ronaldo een verbaal akkoord heeft met Juventus over een vierjarig contract met een jaarsalaris van 30 miljoen euro. En dat Real een bod van 100 miljoen euro zou aanvaarden voor hun Portugese sterspeler. Er was zelfs sprake dat CR7 komende zaterdag voorgesteld zou worden, al werd dat vrij snel ontkracht.

Of Ronaldo nu naar Turijn verhuist of niet, Juventus wint er sowieso bij. Volgens Calcio Finanza is de Oude Dame maar liefst 160 miljoen euro meer waard geworden sinds de geruchten over een potentiële transfer van Ronaldo wereldkundig gemaakt werden. De waarde van Juventus steeg namelijk van 665 miljoen euro naar 825 miljoen euro, een stijging van 22 (!) procent op amper drie dagen tijd.

Van een stevige financiële boost gesproken, en dan heeft Ronaldo nog niets eens bevestigd dat hij naar Juventus gaat. Laat staan dat hij zijn medische testen heeft afgelegd of een contract getekend. Geen wonder dus dat de Bianconeri hard gaan voor CR7, een superster die zijn investering blijkbaar snel zal terugverdienen...