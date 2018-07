Niet lopen in de kerk! “Dit is een gewijde plek, geen loopparcours”

Linter - Het zit er bovenarms op tussen kerk en staat in Linter. De gemeente organiseert een loopwedstrijd door het dorp en door een hoop historische gebouwen, en wil het parcours door de kerk laten ­lopen. Maar ze stoot op een njet van mijnheer pastoor. “De kerk is er voor de eredienst, niet voor kicks”, zegt Raf De Smedt. Bij de gemeente zijn ze gepikeerd. “Wij steken de kerkfabriek elk jaar geld toe, en nu we iets terugvragen, blijft de deur toe. Is dat christelijk?”

Ze hebben er in Linter, bij Tienen, al twee edities opzitten van Run & Relax. Joggen in wedstrijdverband is dat, over lokale wegels en door opmerkelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, een opmerkelijke ...