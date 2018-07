De Match Van De Eeuw: Onze chef voetbal hoopt dat gouden generatie Duivels eindelijk schittert

Die ene wedstrijd. Die ene wedstrijd die je bij een terugblik op je carrière als referentiepunt kunt gebruiken. Meestal is dat een finale. Maar voor de Rode Duivels is het een kwartfinale. Tegen Brazilië op een WK. Duivels, vanavond moet het gebeuren. Het is nu of wellicht nooit meer. De Match van de Eeuw. De gouden generatie of de kwart-generatie?