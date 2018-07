Kroatische muur Dejan Lovren: “Onze generatie kan beter doen dan de derde plaats in 1998”

Liverpool-verdediger Dejan Lovren heeft donderdag, twee dagen voor de kwartfinale van Kroatië tegen gastland Rusland op het WK voetbal, laten weten dat zijn generatie beter zou kunnen doen dan het Kroatische team, dat twintig jaar geleden een bronzen medaille behaalde op het WK in Frankrijk.

“We respecteren de generatie van 1998, het is de meest succesvolle Kroatische ploeg tot op vandaag”, opende Lovren. “Ze hebben de lat heel hoog gelegd voor toekomstige generaties. De voorbije twintig jaar hebben we niet beter kunnen doen. Maar ons huidige team is zeer sterk, en we hebben een kans om beter te doen.”

Kroatië bereikte in 1998 de laatste vier door in de kwartfinales Kroatië uit te schakelen met 3-0. In de halve finale was gastland Frankrijk met 2-1 te sterk.

De Kroaten sloten de groepsfase af met een knappe 9/9, alvorens in de achtste finales strafschoppen nodig te hebben om Denemarken te kloppen (1-1, na pen. 3-2). “Het was een wedstrijd als een achtbaan, met veel ups en downs”, aldus Lovren, die twee jaar geleden het EK in Frankrijk miste na een dispuut met toenmalig bondscoach Ante Cacic. “Dat was heel jammer, maar ik hoop dat ik de laatste matchen al veel heb goedgemaakt. Ik wacht ongeduldig op de volgende match.”