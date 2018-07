Na Maradona stelt ook Mario Kempes zich kandidaat als bondscoach van Argentinië

Mario Kempes, als speler wereldkampioen met Argentinië in 1978, heeft donderdag laten weten graag bondscoach te willen worden van Argentinië. Huidig bondscoach Jorge Sampaoli lijkt na de uitschakeling in de achtste finales van het WK tegen Frankrijk (4-3) onmogelijk te kunnen aanblijven.

“Het is niet makkelijk een selectie te leiden”, legde Kempes uit. “Het hele land staat achter je. Maar ik zou toch bondscoach worden van Argentinië. Er is veel werk te doen, maar er is ook voldoende tijd om een mooi project te realiseren. Het is een zeer interessante uitdaging, die ik succesvol zou invullen. Daar ben ik zeker van.”

De 63-jarige Kempes, topschutter van de Wereldbeker in 1978 met zes goals waarvan twee in de finale, kende geen succesvolle trainerscarrière. In de jaren ‘90 was hij actief in Albanië, Indonesië, Venezuela en Bolivia. Momenteel is hij commentator voor de Amerikaanse sportzender ESPN.

Zoals heel veel Argentijnse supporters vindt Kempes het jammer dat de Argentijnen het voorbije decennium geen betere resultaten hebben behaald met het aanwezige talent. “Deze cyclus loopt af en de huidige generatie had zeker beter kunnen doen. Messi is een idool, maar hij heeft geen band met het publiek. Elke keer als ik hem bij de selectie zie, heb ik de indruk dat er iets ontbreekt. Jammer.”