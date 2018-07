Uruguay-coach Oscar Tabarez: “Sorry, ik kan jullie niets vertellen over Edinson Cavani”

Oscar Tabarez, de bondscoach van Uruguay, kreeg op de persconferentie donderdag, een dag voor de kwartfinale van de Uruguayanen tegen Frankrijk (om 16u00) in Nizhni Novgorod steeds hetzelfde onderwerp voor de voeten geschoven. Hij wilde er echter niet op antwoorden. “Sorry, ik kan jullie geen informatie geven over Edinson Cavani. Zelf heb ik namelijk ook geen informatie over de vervanger van de geschorste Blaise Matuidi bij Frankrijk”, aldus Tabarez.

“Cavani is een sleutelspeler voor ons”, opende de 71-jarige Uruguayaanse bondscoach. “Hij is momenteel in topvorm. Onmiddellijk na zijn blessure is hij beginnen werken en zich verzorgen. Ik denk dat we zeer duidelijk hebben gecommuniceerd over de manier waarop de blessure tot stand is gekomen. Over de opstelling kan ik uiteraard nog niets zeggen. Jullie zullen morgen pas weten wie zal spelen en wie niet. Ik weet ook niet hoe de Franse bondscoach de geschorste Matuidi zal vervangen.”

Cavani kon donderdag voor het eerst individueel trainen. Woensdag bleef de 31-jarige PSG-aanvaller nog binnen, waar hij aan zijn revalidatie werkte. De Uruguayaanse pers schat de kans zeer klein dat Cavani vrijdag zal spelen tegen Frankrijk. Girona-aanvaller Cristhian Stuani wordt het vaakst genoemd als zijn vervanger.

De Uruguayaanse bondscoach wilde verder niets liever als de favorietenrol van zich afschuiven. “Frankrijk heeft een heel sterk team. Wij zijn hoe dan ook altijd de outsiders, zoals een bekend Uruguyaans lied zegt: ‘nooit favorieten, altijd outsiders’. Maar onze spelers willen geschiedenis schrijven. We hebben er vertrouwen in te kunnen doorstoten, maar we willen dat niet te luid uitspreken. Er resten nog drie duels (kwartfinale, halve finale, finale, red) op dit WK, maar wij denken momenteel enkel aan die van vrijdag.”

Tabarez kwam ten slotte nog terug op de “culturele” banden tussen Uruguay en Frankrijk. “Toen we ons eerste WK wonnen in 1924 (hij telt de winst op het olympisch voetbaltoernooi in 1924 mee als WK-winst, red) was Frankrijk de gastheer. Verder is ook het eerste doelpunt op een ‘officieel’ WK in 1930 gemaakt door een Fransman in Montevideo. Frankrijk en Uruguay hebben een goede verstandhouding. Wanneer we vriendschappelijk willen spelen, stemmen de Fransen altijd toe. Onze jeugdwerking in Uruguay heeft de befaamde ‘centres de formation’ uit Frankrijk als voorbeeld. Het is vrijdag dan wel onze tegenstander, maar in geen geval onze vijand.”

“Moeilijk te bekampen ploeg”

De Franse kapitein Hugo Lloris noemde Uruguay donderdag, een dag voor de kwartfinale van Les Bleus tegen La Celeste, “een moeilijk uit verband te spelen team”. Frankrijk treft Uruguay vrijdag (om 16u00) in Nizhni Novgorod in de eerste kwartfinale op het WK voetbal.

“Ik vind niet dat we van de aftrap blind naar voren moeten stormen”, begon Lloris. “De partij zal beslist worden op details. We mogen onze defensieve taak niet uit het oog verliezen en niet te veel hoekschoppen en vrijschoppen in de buurt van de zestien weggeven. Offensief moeten we ons tempo opleggen. We moeten spelen met snelheid en intensiteit en onze verantwoordelijkheid nemen in de laatste dertig meter. We hebben spelers met een goed afstandschot. Uruguay incasseert erg weinig goals. Het is een moeilijk te manoeuvreren team, dat erg sterk is op de tegenaanval. Het wordt een heel ander duel dan tegen Argentinië (4-3 zege) in de achtste finales.”

De Uruguayaanse topschutter Edinson Cavani is onzeker voor het treffen met de Fransen. “We bereiden ons op elk mogelijk scenario voor”, aldus de Franse doelman. “Indien hij niet speelt, zullen andere spelers hun kans willen grijpen. Cavani heeft in Frankrijk geschiedenis geschreven met PSG. Het is een leider en een zeer gerespecteerde speler.”