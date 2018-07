Real Madrid slaat zijn slag op de transfermarkt en haalt talentrijke verdediger in huis

Real Madrid heeft zich versterkt met de 22-jarige verdediger Álvaro Odriozola. Dat heeft de grootmacht uit de Spaanse hoofdstad donderdag gemeld. Odriozola komt over van Real Sociedad en ondertekent in Madrid een contract voor zes seizoenen. De verdediger moet wel nog medische testen afleggen.

Odriozola vindt bij Real als trainer ex-bondscoach Julen Lopetegui terug, die Zinédine Zidane opvolgt in Madrid en om deze reden enkele dagen voor de entree van Spanje op het WK in Rusland moest opstappen. Lopetegui liet de rechtsback debuteren bij ‘La Roja’ en selecteerde hem voor het WK, waar Spanje in de achtste finales sneuvelde tegen Rusland en Odriozola niet in actie kwam.

Real eindigde het afgelopen seizoen pas op de derde plaats in de Primera Division, achter kampioen Barcelona en stadgenoot Atlético. De Koninklijke redde zijn seizoen met een derde eindzege op rij in de Champions League.