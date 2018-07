John Stones haalt uit naar WK-tegenstander: “Colombia is de vuilste ploeg waar ik al tegen speelde”

De Engelse verdediger John Stones blikte donderdag nog eens terug op de dinsdag gewonnen achtste finale van de Three Lions tegen Colombia. Engeland won na strafschoppen met 4-3, na een late gelijkmaker in de reguliere speeltijd van Yerry Mina voor Colombia. Stones had weinig lof voor de Zuid-Amerikanen. “Het is de vuilste ploeg waar ik al tegen speelde”, liet een duidelijke Stones optekenen.