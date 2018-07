Waarom Manchester City en Nike het WK voorlopig aan het winnen zijn

De Engelse landskampioen Manchester City kan nog een volledig elftal vormen met de spelers die de kwartfinales van het WK hebben bereikt. Bij Brazilië-België alleen al zitten er zes Citizens tussen beide selecties: Ederson, Danilo, Gabriel Jesus en Fernandinho bij Brazilië en Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij België.

Verder zijn er bij Engeland nog Kyle Walker, John Stones, Raheem Sterling en Fabian Delph te vinden, en bij Frankrijk Benjamin Mendy. De andere clubs met de meeste spelers in de kwartfinales zijn Tottenham (9), Manchester United (8), PSG, Barcelona en Chelsea (elk 7).

Foto: rr

Het WK is ook altijd een beetje een strijd tussen de kledingmerken. Daarbij leidt Nike de dans met vier teams bij de laatste acht, elk in een aparte kwartfinale: Frankrijk, Brazilië, Kroatië en Engeland. Adidas moet het met drie teams stellen: Zweden, Rusland én België. Ook Puma is vertegenwoordigd dankzij de aanwezigheid van Uruguay.