Brazilianen pakten al 100 prijzen meer dan de Rode Duivels, maar aan beide kanten zijn er spelers zonder trofeeën

“We moeten nog leren om winnaars te worden. Landen als Brazilië hebben meer de traditie van prijzen te pakken.” Het is een uitspraak van bondscoach Roberto Martinez. Dus gingen wij eens kijken hoe groot dat verschil in prijzen nu eigenlijk is tussen de 23 Belgen en de 23 Brazilianen op het WK. Groot, zo blijkt. Honderd prijzen in totaal.