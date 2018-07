De beste ter wereld of niet? Courtois doorgelicht door een insider: “Neuer, Buffon? Nee, Thibaut heeft alles!”

België, dat is toch het exportland van bier, chocolade, diepvriesfrieten en doelmannen? Zoals Jean-Marie Pfaff tegen Spanje in ’86 of Michel Preud’homme tegen Nederland in ‘94, zo is het vanavond aan hun troonopvolger Thibaut Courtois om zijn naam te vestigen op een wereldbeker als ‘de beste ter wereld’. Volgens Willian is zijn doelman bij Chelsea niet de primus, maar wij gingen voor een second opinion langs bij een echte kenner. Een doelmannenexpert die met Courtois werkte (en botste) én met liefde over het vak praat. “Courtois? Die heeft alles!”