Uruguay pokert met Cavani, maar heeft nog drie manieren om Frankrijk te verslaan in kwartfinale WK

Volgens sommige bronnen heeft hij een scheur zo breed als de Volga, volgens anderen heeft Edinson Cavani alleen een kleine bloeduitstorting. De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabarez trok gisteren een mistgordijn op over de beschikbaarheid van zijn topspits tegen Frankrijk. De PSG-aanvaller is zonder meer Uruguays belangrijkste troef, maar ook zonder hem kan ­‘La Celeste’ voor een verrassing zorgen.

Oscar Tabarez was dertig jaar geleden al bondscoach van Uruguay, maar schijnt nog altijd niet te beseffen hoe de media werken. In het begin van zijn persconferentie in het Strelka-stadion van Nizhny Novgorod ...