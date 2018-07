Reddingswerker komt om nadat hij kinderen in Thaise grot bevoorraadt

De Thaise marine verspreidde eerder op de dag foto’s waarop ook te zien is dat zuurstofflessen in de grot worden klaargelegd. Er zou tijdens de nacht doorgewerkt worden, klonk het toen. Foto: EPA-EFE

Een gewezen commando van de Thaise marine is omgekomen door een gebrek aan zuurstof nadat hij de kinderen had bevoorraad die vastzitten in de overstroomde grot in het noorden van Thailand.

“Nadat hij een voorraad zuurstofflessen had bezorgd, kwam hij op de terugweg zuurstof tekort”, zei de vicegouverneur van de provincie Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck. “Hij verloor het bewustzijn op de terugweg. Zijn duikpartner probeerde hem nog te helpen en terug te brengen”, zei het hoofd van de commando’s van de marine, Apakorn Yookongkaew. Een reanimatiepoging mislukte.

De duiker is geïdentificeerd als Saman Kunan (38) uit Roi Et. De Thaise koning heeft bekendgemaakt dat Kunan een koninklijke begrafenis zal krijgen.

De man hielp als vrijwilliger mee aan de reddingswerken in de Thaise grot, waar twaalf jonge voetballers en hun coach al twee weken vast zitten. Het ongeval gebeurde omstreeks 1 uur plaatselijke tijd tijdens een nachtelijke expeditie, vertelde marinecommandant Yookongkaew tijdens een persconferentie vrijdagochtend.

Gevraagd hoe kinderen mogelijk veilig uit de grot kunnen geraken, als een volwassen ervaren duiker er in sterft, antwoordde een woordvoerder: “We moeten alles proberen.”

Tijd dringt voor evacuatie

Hoewel volop water uit de grot wordt gepompt, staat de doorgang naar de kamer waar de jongens zitten nog steeds tot het plafond onder water, waardoor duiken de enige optie zou zijn om hen te evacueren. De jongens hebben al even geoefend met duikmaskers en hoe ze moeten ademen, vertelde gouverneur Narongsak Osatanakorn. Omdat de kans groot is dat ze binnenkort zullen moeten duiken, wordt alvast duikmateriaal, waaronder zuurstofflessen, tot bij hen gebracht.

Bovendien raakt de zuurstof in de grot op: het zuurstofgehalte is gezakt onder 15 procent, terwijl eigenlijk 21 procent nodig is. Door het grote aantal reddingswerkers dat in de grot aan de slag is, zakken de zuurstofniveaus snel. Zuurstofflessen aanvoeren is slechts een tijdelijke oplossing. Er wordt gewerkt aan een 5 kilometer lange buis om zuurstof tot in de kamer te brengen waar de jongens zitten. Maar hoe dan ook dringt de tijd om de groep te evacueren, zeker nu moessonregens de grot opnieuw volledig onder water dreigen te zetten.

Twee van de jongens en hun coach lijden intussen aan ondervoeding en uitputting. Dit kan de evacuatie, die zeker vijf uur zou duren, verder bemoeilijken.

