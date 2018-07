Vrouwen investeren in vrouwen: nieuw fonds is uitsluitend voor vrouwelijke ondernemers

Met “We Are Jane” krijgt België voor het eerst een investeringsfonds dat uitsluitend op vrouwelijke ondernemers gericht is. Volgens co-oprichter van We Are Jane en Accent Interim Conny Vandendriessche krijgen vrouwen immers te weinig kansen, en heerst er een machocultuur in de durfkapitaalsector.

“Het is een echte mannenclub: 94 procent van de investeerders zijn mannen. Vrouwelijke ondernemers trekken slechts 2 procent van het durfkapitaal aan”, zegt Vandendriessche. “Onze sisterhood wil daar nu verandering in brengen.”

Vandendriessche wil tot 50 miljoen euro ophalen voor haar fonds. De helft moet van vrouwen komen, de andere helft van investeerders als pensioenfondsen, verzekeraars... Het fonds zou in het laatste kwartaal van dit jaar opstarten.

De initiatiefneemster mikt met We Are Jane op jonge groeibedrijfjes die al een omzet halen van 2 miljoen euro. Ze moeten een vrouwelijke CEO hebben of een vrouw moet de eigenares zijn. Aan doelwitten geen gebrek: “In België heb je 8.633 bedrijven waar een vrouw CEO is. En liefst 14.581 bedrijven hebben ofwel een vrouwelijke CEO of een vrouwelijke aandeelhouder.”