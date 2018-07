Verdachte aanslagen Brussel en Parijs “betrokken bij executie van piloot in Syrië”

Ossama Krayem, de Zweed die in verdenking is gesteld in de onderzoeken naar de aanslagen van november 2015 in Parijs en die van maart 2016 in Brussel, zou hebben deelgenomen aan de executie van de Jordaanse piloot Maaz al-Kassasbeh in februari 2015 in Syrië. Dat schrijft La Dernière Heure. De man werd levend verbrand in een metalen kooi door terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS).