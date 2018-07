Staking Ryanair treft 20.000 vakantiegangers: wat moet u doen als u een van hen bent?

110 geschrapte vluchten vanuit België kunnen de vakantie van 20.000 reizigers verpesten. Boosdoener is de staking bij vliegtuigmaatschappij ­Ryanair op 25 en 26 juli, midden in het hoogseizoen. Cabinepersoneel uit zowel België als Spanje, Italië en Portugal legt het werk neer. Passagiers van Ryanair zitten met een hoop vragen. Wij beantwoorden de drie belangrijkste.

Wie aftelde naar een vlieg­vakantie eind juli met Ryanair, kreeg donderdag een serieuze ­tegenvaller te verwerken. In België, Italië, Portugal en Spanje legt het cabinepersoneel het werk neer op 25 en 26 juli. Volgens de christelijke vakbond LBC-NVK zullen in België minstens 110 vluchten geschrapt worden. Zeker 19.800 reizigers zien hun vakantieplan in het water vallen.

Zal mijn vlucht geschrapt worden?

Dat is koffiedik kijken. Ryanair heeft op dit moment nog geen lijst van geannuleerde vluchten. De vakbonden spreken wel al van minstens 110 geschrapte vliegreizen in België. Op een vlucht van Ryanair zitten gemiddeld 180 personen. Minstens 19.800 reizigers zouden dus getroffen kunnen worden.

Zal ik mijn vlucht dan maar omboeken?

“Ik zou het ticket nog niet annuleren”, zegt Kevin ­Lamers van vlucht-vertraagd.be, dat zich specialiseert in schadeclaims tegen vliegtuigmaatschappijen. “Passagiers kunnen wel al een goedkoop alternatief opzoeken bij een andere maatschappij.” Bovendien zullen niet alle vluchten van en naar België getroffen worden. Een reis van Brussel naar Berlijn kan door Duits cabinepersoneel verzorgd worden en die werknemers staken niet mee.

Krijg ik een vergoeding als mijn vlucht geschrapt wordt?

Uiteraard. “Ryanair moet passagiers gratis omboeken naar een andere vlucht op een andere datum of het volledige bedrag van het ticket terugbetalen”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van de FOD Mobiliteit. “Als de vlucht minder dan twee weken voor vertrek geannuleerd wordt, hebben passagiers ook recht op een schadevergoeding. Dat bedrag varieert tussen de 250 en 600 euro, afhankelijk van de lengte van de vlucht.” De maatschappij moet passagiers ook persoonlijk informeren.