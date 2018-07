VS is “grootste handelsoorlog van de economische geschiedenis begonnen”

Met de inwerkingtreding van de Amerikaanse invoerheffingen op Chinese producten is Washington “de grootste handelsoorlog van de economische geschiedenis begonnen”. Dat laat het Chinese ministerie van Handel vrijdag weten. Sinds middernacht (in Washington) gelden heffingen van 25 procent op de invoer van Chinese producten, goed voor een bedrag van 34 miljard dollar (29 miljard euro). China liet ook al weten verplicht te zijn tot een “tegenaanval”, zonder echter verdere details te geven.

“De Verenigde Staten hebben de regels van de Wereldhandelsorganisatie geschonden”, klinkt het verder nog. De handelsoorlog die Washington begon zal de internationale waardeketen schaden, de markten doen opschrikken en de wereldwijde economische groei in moeilijkheden brengen, aldus Peking.

De Chinezen gaan nu de Wereldhandelsorganisatie op de hoogte brengen van deze “situatie” en met andere landen samenwerken om vrijhandel en het multilaterale systeem te bewaken.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffingen aan op 15 juni. Hij wil in totaal 50 miljard dollar aan Chinese goederen extra belasten: 34 miljard dollar vanaf vrijdag en nog eens 16 miljard dollar op een later tijdstip. Enkele uren voor de inwerkingtreding zei Trump dat de tweede golf van invoerheffingen voor over twee weken zou zijn. De heffingen zijn volgens Trump een reactie op de diefstal van Amerikaanse intellectuele eigendom.

De spanningen tussen de twee grootste economieën leken lange tijd tot bekvechten beperkt te blijven, maar nu is het menens. China kondigde al tegenmaatregelen aan van “eenzelfde schaal, eenzelfde intensiteit”. “De VS hebben deze handelsoorlog veroorzaakt”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel. “China is gedwongen terug te slaan. China laat zich niet provoceren.”

Waarop Trump alweer dreigde met nog meer invoerheffingen van 10 procent op Chinese producten, met een waarde van 200 miljard dollar. Als het zover komt, zou ongeveer de helft van alle Chinese uitvoer naar de VS getroffen zijn. “En na de 200 miljard richten we ons op de invoer ter waarde van 300 miljard.”

Ook de Canadese, Mexicaanse en Europese invoer van staal (25%) en aluminium (10%) worden sinds kort extra belast.