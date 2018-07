Wil jij een officieel shirt van Frankrijk winnen? Dat kan!

De hele wereld kijkt uiteraard naar 20u vanavond, wanneer België en Brazilië de topper van de kwartfinales op het WK spelen. Om 16u is er met Frankrijk -Uruguay nog wel een opwarmertje. Les Bleus tellen als één van de favorieten, zeker na het vroegtijdig verdwijnen van enkele toplanden. We kregen op de redactie een officieel wedstrijdshirt van Frankrijk binnen. Omdat wij echter voor België supporteren, mag jij het hebben. Tenminste, als je de eerste bent die ons kan zeggen welke naam er op het shirt staat, welk rugnummer en of het een S, M, L of XL is. Bonne chance!