Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Naar de halve finale alsjeblieft, de manier waarop maakt echt niet uit”

D-day. België staat vandaag tegen Brazilië voor wat voor onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle dé belangrijkste match is die hij ooit heeft van de Duivels heeft gezien. “Hoewel Brazilië nu een betere tegenstander is dan Argentinië vier jaar geleden heerst er echte hoop dat België deze match kan winnen.” Verder laat Vandewalle weten of hij verwacht dat het een open of gesloten kwartfinale wordt en heeft hij tot slot een belangrijke oproep voor spelers als Dembele en Fellaini.