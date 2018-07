Elon Musk wil helpen met reddingsactie in Thailand

Elon Musk, de steenrijke topman van onder meer Tesla, SpaceX en The Boring Company, wil meehelpen met de reddingsoperatie van de kinderen die vastzitten in een overstroomde grot in Thailand. Vertegenwoordigers van Musk zijn daarvoor al gesprekken gestart met de Thaise autoriteiten.

LEES OOK. Reddingswerker komt om nadat hij kinderen in Thaise grot bevoorraadt

Dankzij technologie van SpaceX en The Boring Company kan Musk helpen om de exacte locatie van de kinderen te bepalen. Zo kan er efficiënter water weggepompt worden en in Powerpacks (de enorme batterijen van zijn bedrijf Tesla) voorzien worden. Voorlopig is het nog onduidelijk of de Thaise autoriteiten het aanbod van Musk zullen aanvaarden.

I suspect that the Thai govt has this under control, but I’m happy to help if there is a way to do so — Elon Musk (@elonmusk) 4 juli 2018

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) 5 juli 2018

Twaalf jonge voetballertjes en hun coach, die al vermist waren sinds vorige maand, werden afgelopen maandag gevonden door een paar Britse grotduikers. Pogingen om de jongens weer bovengronds te halen worden voorlopig bemoeilijkt door nauwe doorgangen en stijgend water in het grottensysteem. De meeste jongetjes kunnen ook niet zwemmen.