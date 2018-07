Spoorlopers gooien ochtendspits grondig in de war: “Op het drukste moment én op de drukste plek”

Het treinverkeer is vrijdagochtend zwaar verstoord nadat er spoorlopers werden gesignaleerd tussen Brussel-Zuid en Brussel-Centraal. “Dat was rond 7.30 uur”, aldus Frederic Petit van Infrabel. “Het ongelukkigste moment van de dag - volle ochtendspits - en de ongelukkigste plaats… De Noord-Zuidas is het drukste punt van ons spoorwegnet.”

Eerst het goede nieuws: rond 8 uur kon het treinverkeer hervatten. Helaas wil dat niet zeggen dat ook alle vertragingen al opgelost zijn. “Toen we rond 7.30 uur de melding kregen van de spoorlopers, hebben we het treinverkeer veiligheidshalve meteen onderbroken”, aldus Petit. “Een half uurtje later meldde de spoorwegpolitie dat de sporen opnieuw vrijwaren en is het verkeer opnieuw op gang gebracht.”

“Een half uur lijkt misschien weinig, maar het was wel op het meest ongelukkige moment van de dag - in volle ochtendspits - en op de meest ongelukkige plek. De Noord-Zuidas is het drukste punt van ons spoorwegnet. Eén derde van onze treinen - ongeveer 1.200 van de 3.600 - passeert daar. De vertragingen - tot een half uur - zullen in de loop van de voormiddag wel oplossen, maar de komende uren zullen we zeker nog hinder ondervinden. Heel vervelend.”

Het is niet duidelijk of de spoorlopers zijn opgepakt.