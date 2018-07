Ondernemer looft fikse beloning uit voor wie daders van racistische aanval op jonge vrouw kan identificeren

Een ondernemer looft een fikse beloning uit voor wie kan helpen de daders te vinden van een racistische aanval begin deze week in Wallonië.

Het bericht werd niet alleen in Vlaanderen en Wallonië op verontwaardiging onthaald, maar ook in het buitenland werd geschreven over de aanval op een moslima in Anderlues, bij Henegouwen. Daar hebben twee onbekenden maandagavond rond 22.30 uur niet alleen een jonge moslimvrouw (19) beledigd met racistische uitspraken, maar haar ook aangerand en verminkt. Ze gooiden haar op de grond, trokken haar hoofddoek af, trokken haar kleding uit en brachten met een scherp voorwerp meerdere verwondingen aan in haar gezicht, op haar benen, buik en romp.

De 19-jarige vrouw schreeuwde en kon uiteindelijk weglopen. Ze werd een paar straten verderop door een voorbijganger geholpen. Die belde ook haar familie. De moslima, helemaal in shock, werd naar een dokter gebracht en moest uiteindelijk ook naar het ziekenhuis. De daders vluchtten na de aanval weg en zijn nog steeds spoorloos.

Een ondernemer uit de streek, Fatah Larabi, probeert daar nu verandering te brengen. Hij looft een beloning van 20.000 euro uit voor wie tips kan geven die uiteindelijk leiden tot de arrestatie van de twee. Naar eigen zeggen wil hij niet de aandacht vestigen op het feit dat de vrouw moslima is, maar wil hij aandacht vragen op de strijd tegen eender welk geweld, tegen wie ook. “Het geld ligt op tafel. Als de persoon die kan helpen het wil, neemt die het geld. Als die persoon de helft wil, dan neemt die de helft. En als de persoon die 20.000 euro niet wil, dan zal het geld gaan naar organisaties die zich inzetten voor het bestrijden van geweld en het helpen van slachtoffers.”