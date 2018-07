Ariana Grande reageert op “misselijkmakende mop” van haar verloofde over aanslag in Manchester

Ariana Grande heeft gereageerd op de “misselijkmakende mop”, die haar verloofde Pete Davidson vertelde tijdens één van zijn komische shows. Hij dreef de spot met de aanslag in Manchester, die na een optreden van de Amerikaanse zangeres het leven kostte aan 22 mensen, voornamelijk kinderen. “Dit vind ik dus niet grappig!” zei Grande.

Humor is er om het gemoed te verlichten, maar één mop van Pete Davidson is absoluut niet in goede aarde gevallen. De komiek, en tevens ook de verloofde van Ariana Grande, maakte tijdens één van zijn shows een opmerking over de aanslag in Manchester. Hij zei dat de Amerikaanse zangeres geluk had gehad, want haar bekendheid ging razendsnel omhoog. “Britney Spears had geen aanslag, hoor!” lachte hij.

Talloze mensen reageerden kwaad op de grap. “Misselijkmakend”, “ongepast” en “respectloos” passeerde de revue. De uitspraak dateerde al van een tijd geleden, maar fans van Ariana Grande rakelden de mop geregeld op. Ze begrepen niet waarom de zangeres nog steeds in de man gelooft, die de spot drijft met één van de donkerste periodes uit haar leven.

Ariana Grande en Pete Davidson zijn nog steeds verloofd. Foto: Photo News

Respect?

Eén van haar volgers schreef: “Ik respecteer Ariana en ik wil dat ze gelukkig is natuurlijk, maar ze was zo kapot van de bom in Manchester. Dus ik snap echt niet waarom ze nog met Pete is. Ik snap het dat het maar een mopje is, en dat het al een tijdje geleden is. Maar het was niet grappig. Het was gewoon gemeen, als je het mij vraagt.”

Ariana zelf heeft nu voor het eerst gereageerd op die tweet. “Dit was echt een heel moeilijke situatie, het heeft voor een conflict in mijn hart gezorgd. Hij (haar verloofde Pete, ndvr.) gebruikte humor om mensen te helpen met zich een beetje beter te voelen over hoe verschrikkelijk de dingen eraan toe zijn in deze wereld. We gaan allemaal anders om met een trauma”, schreef ze. Maar haar gevoel voor humor ligt duidelijk op een andere plaats. “Ik vind dit natuurlijk niet grappig.”

Toch zal ze haar verloofde hiervoor niet aan de kant schuiven. “Het is ondertussen maanden geleden dat hij het gezegd heeft en zijn bedoelingen waren nooit slecht, maar wel ongelukkig”, besluit ze.

this has been v tough & conflicting on my heart. he uses comedy to help ppl feel better ab how f-ed up things in this world are. we all deal w trauma differently. I of course didn’t find it funny. it was months ago & his intention wasn’t/ is never malicious but it was unfortunate — Ariana Grande (@ArianaGrande) 5 juli 2018

Aanslag Manchester

Op 22 mei vorig jaar raakten 59 mensen gewond en lieten 22 anderen het leven na een ontploffing tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester. De aanslag raakte de zangeres dan wel niet fysiek, maar ze was er kapot van. Haar ‘Dangerous Woman’ tour werd meteen stopgezet, maar enkele weken later keerde ze wel zichtbaar aangedaan terug naar Manchester voor een concert ter ere van de slachtoffers van de aanslag.