Niet voor kijkers met een gevoelige maag: man eet 74 hotdogs in 10 minuten en wint eetwedstrijd

Al voor de elfde keer op rij heeft de Amerikaanse Joey Chestnut de jaarlijkse ‘hotdog-eating contest’ in New York gewonnen. Woensdag speelde hij namelijk 74 hotdogs naar binnen in tien minuten. Een absoluut record.

Eetwedstrijden op de 4th of July, de nationale feestdag van de Verenigde Staten, zijn enorm populair. Er kwamen maar liefst 20.000 mensen supporteren en er keken 1 miljoen mensen live op televisie.

Maar de winnaar van dit jaar was geen onbekende: Joey ‘Jaws’ Chestnut volgde zichzelf voor de elfde keer op als winnaar van de eetwedstrijd. Bij de vrouwen won Miki Sudo, die 37 hotdogs at in tien minuten.