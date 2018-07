“Zalig rustige ochtendspits” alleen maar stilte voor de storm? Hier wordt meeste hinder verwacht tijdens drukste vertrekweekend voor de Belgen

“Wat een zalig rustige vrijdagochtendspits”, zo schrijft Peter Bruyninckx op Twitter. Maar waarschijnlijk is het stilte voor de storm, want het weekend van 6 tot 8 juli is het drukste vertrekweekend voor de Belgen, aldus mobiliteitsorganisatie VAB. Een overzicht van waar het meeste hinder wordt verwacht, aangevuld met enkele tips over wanneer u best vertrekt.

Mobiliteitsorganisatie VAB verwacht vrijdagavond een zeer drukke avondspits door een samenloop van gebeurtenissen. De start van het bouwverlof, de vakantie in Zuid-Nederland, het mooie weer én de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië… Ze vallen allemaal samen. In ons land wordt vrijdagavond vooral een zeer zware avondspits rond Antwerpen en Brussel en op de wegen richting kust en Ardennen verwacht.

“Aan de start van een vakantie zien we steeds vaker dat de verkeersdrukte al op vrijdagmiddag begint, doordat vele mensen vrijdags vroeger stoppen met werken. De avondspits zal ook langer aanhouden dan normaal”, aldus VAB.

België

In ons land begint een deel van het land aan het bouwverlof. Vrijdagmiddag begint de drukte al en de avondspits wordt druk rond Antwerpen en Brussel. Zaterdagochtend verwacht de VAB files richting kust en Ardennen. Ook op de E411 moeten vakantiegangers rekening houden met wegenwerken nabij Namen.

Duitsland

In Duitsland start de vakantie in Berlijn, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Sleeswijk Holstein. Wie vanuit België door het noorden van Duitsland moet, moet daar rekening mee houden. Vooral de snelwegen rond Berlijn en Hamburg zullen de grootste knelpunten worden.

Drukke wegen:

A1 Osnabrück - Bremen – Hamburg: hier wordt ook gewerkt in beide richtingen bij Osnabrück.

A3 Keulen - Frankfurt – Neurenberg: werken tussen Wüzrburg en Neurenberg tot 23 augustus.

A5 Heidelberg - Karlsruhe – Basel: knelpunten bij Karlsruhe, Heidelberg en Weil am Rhein.

A7 Flensburg - Hamburg: knelpunt bij Hamburg.

A7 Würzburg - Ulm – Füssen: knelpunten tussen Kempten en Füssen.

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg.

A9 Neurenberg - München.

A61 Mönchengladbach - Koblenz.

A99 ringweg München.

Frankrijk

Hoewel de zomervakantie hier ook begint en de eerste Fransen zich opmaken om te vertrekken, zijn het vooral de Belgen en de Zuid-Nederlanders die door Frankrijk rijden op weg naar het zuiden of naar Spanje. De echte vakantie-uittocht begint hier pas volgend weekend met de Nationale Feestdag van 14 juli. Opgelet: dit weekend start de Tour de France, die in de regio rond de Vendée in West-Frankrijk hinder kan veroorzaken op lokale wegen.

Knelpunten:

A7 Lyon – Orange : van 7 tot 17 uur tussen Vienne en Orange.

A6 Parijs – Lyon : van 9 tot 12 uur ter hoogte van Villefranche.

A9 Montpellier – Perpignan : van 9 tot 16 uur.

A10 Parijs-Bordeaux: van 9 tot 15 uur bij Orléans, Poitiers, Niort en Bordeaux.

Oostenrijk

In Oostenrijk verwacht de VAB zaterdag druk verkeer richting zuiden. De grootste knelpunten zijn de grensovergangen met Duitsland. Het grootste knelpunt in Oostenrijk de voorbije jaren is de B179 Fernpassstrasse bij de grenstunnel in Füssen en de Lermoosertunnel. Daarnaast is ook de A10 Salzburg – Villach een knooppunt en dan vooral bij de Katschberg- en de Tauerntunnel.

Drukke grensovergangen:

Vanuit Duitsland: grenstunnel bij Füssen (B179).

Vanuit Duitsland: bij Kufstein (A12).

Richting Italië: Brenner Autobahn (A13).

Richting Slovenië: Karawankentunnel (A11 Villach – Ljubljana).

Zwitserland

In Zwitserland begint de vakantie in meerdere grote kantons. Vooral zaterdag zal het daardoor zeer druk zijn aan de Gotthardtunnel. Wachttijden zouden hier kunnen oplopen tot drie uur. In de Gotthardtunnel wordt het verkeer met verkeerslichten geregeld om te voorkomen dat er files in de tunnel ontstaan.

Knelpunten:

A1 Bern – Zürich – Winterthur.

A2 Bazel – Luzern – Gotthard – Chiasso.

A13 St. Margrethen – Sargans – Bellinzona (bij de San Bernardinotunnel).

Beste vertrektijden

- Naar het buitenland:

Vrijdag: voor 11 uur of na 21 uur.

Zaterdag: vanaf 11 uur.

Zondag: hele dag filevrij rijden.

- Naar de Belgische kust:

Vrijdag: na 21 uur.

Zaterdag: tussen 6 en 8 uur of na 14 uur.