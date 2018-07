Een halve eeuw na de onwaarschijnlijke verdwijning heeft het standbeeld van Ambiorix eindelijk zijn adelaar terug

Tongeren -

Al een halve eeuw staat stoere Ambiorix incompleet op zijn dolmen op de Tongerse Markt. Op een handvol ingewijden na, wist niemand dat. Het ontbrekende stuk, de Romeinse adelaar die Ambiorix al sinds de inhuldiging in 1866 onder zijn rechtervoet in bedwang hield, was al spoorloos sinds 1965. Nu is de adelaar teruggevonden en naar het Tongerse stadsarchief gebracht. Wat volgt, is de onwaarschijnlijke maar waargebeurde verdwijning van een Ambiorix-attribuut een halve eeuw geleden en volhardend speurwerk van amateurarcheoloog Eugène Devue uit Glons zoveel jaren later.