Geflopt bij Genk en Antwerp, nu trekt Bosniër Susic naar Nederland

Hij werd in de zomer van 2016 met veel bombarie aangekondigd bij Genk, maar slagen deed Tino-Sven Susic niet in Limburg. Na een uitleenbeurt aan Maccabi Tel Aviv trok hij afgelopen winter gratis naar Antwerp. Daar speelde hij welgeteld twee duels en werd zijn contract in onderling overleg verbroken. Susic zette nu zijn krabbel bij het Nederlandse VVV Venlo.