‘Baby Trump’ mag dan toch boven Londen vliegen “om met president te lachen”

Wanneer Amerikaans president Donald Trump volgende week de Britse hoofdstad Londen bezoekt, zal hij zichzelf daar ook in de lucht zien hangen. Of beter: een grote ballon van Trump als baby.

Britste tegenstanders van Trump willen de Amerikaanse president, die op 13 juli in Londen zal zijn, ‘verwelkomen’ met een gigantische opblaasbare ‘Baby Trump’. “Donald Trump is een grote, boze baby met een fragiel ego en kleine handen”, zeggen de actievoerders.

Maar om de ballon de lucht in de mogen laten, moesten ze eerste de toestemming krijgen van de burgemeester van de Britse hoofdstad. En die toestemming hebben de actievoerders nu gekregen. “De burgemeester steunt het recht op vreedzaam protest en begrijpt dat dit vele verschillende vormen kan aannemen”, zegt een woordvoerder van burgemeester Sadiq Khan. Met deze toelating zou de ballon op vrijdag 13 juli twee uur lang boven Londen mogen vliegen, in de voormiddag. “Meneer Trump lijkt het echt te haten wanneer mensen met hem lachen. Dus wanneer hij het Verenigd Koninkrijk bezoekt, willen we er zeker van zijn dat hij weet dat heel Groot-Brittannië hem aankijkt en met hem lacht”, zegt Leo Murray, een van de initiatiefnemers.

“Baby Trump” is zo’n 6 meter hoog en zal over het parlement gevlogen worden tijdens het bezoek van Trump aan het VK. De tuin van het parlement zou zelfs gebruikt mogen worden om de ballon op te laten.

Er is echter nog één kanttekening: ook de luchtmacht moet nog toestemming geven voor het oplaten van de ballon, aangezien het beschouwd wordt als een ‘niet-standaard vlucht’.