Twee Rode Duivels worden wel héél vaak gegoogled (en ook de Brabançonne zocht u massaal op)

De hele wereld is in de ban van het WK voetbal. Een ideaal moment om na te gaan welke spelers u de voorbije weken massaal ingaf op Google. Daaruit blijkt dat twee Belgen in de top tien van meest gegooglede WK-sterren staan: Eden Hazard en Romelu Lukaku. Daarnaast brengt Google ook aan het licht dat we - in tijden van nationale trots - vaker zoeken naar ‘buitenspel’ en onze nationale hymne.

Draai of keer het hoe je wilt, Cristiano Ronaldo blijft de onbetwiste nummer één bij zoekopdrachten op Google. Ook al ligt hij al uit het toernooi, CR7 wordt nog steeds meer opgezocht dan Neymar of - opvallend op plaats drie - Harry Kane. Al speelt de mogelijke toptransfer van Ronaldo naar Juventus daar ongetwijfeld een rol in.

Meest gezochte voetbalspelers wereldwijd tijdens het WK

1. Cristiano Ronaldo

2. Neymar

3. Harry Kane

4. Messi

5. Toni Kroos

6. Diego Costa

7. Eden Hazard

8. Philippe Coutinho

9. Romelu Lukaku

10. James Rodríguez

Ook in eigen land zijn het Romelu Lukaku en vooral Eden Hazard die het meest gegoogled worden. De ‘hairgate’ van Dries Mertens levert hem in België wél een plekje in de top 3 op. Hij laat KDB en Thibaut Courtois achter zich.

Brabançonne en buitenspel

Google deed niet enkel onderzoek naar welke spelers de Belgen zochten, maar ook naar welke opvallende zoektermen de Belg het meest zocht. Daaruit bleek dat we massaal de tekst van de Brabançonne opzochten. Waar er normaal een piek is richting 21 juli, breken de ‘hits’ nu al records.

Lees ook:Vanavond het volkslied meezingen? Met deze karaokeversie lukt dat zeker en vast

Voor wie nog een opfrissing nodig heeft: hieronder vindt u de melodie en de tekst om vanavond luidkeels mee te kwelen:

Wat is buitenspel?

De vierjaarlijkse voetbalhoogmis brengt ook (voor leken) opfrissingswerk met zich mee. Google merkt een duidelijke piek in zoekopdrachten naar buitenspel. Belgen zoeken tot 4 keer meer dan normaal naar buitenspel.

De weg naar de halve finales

Weinig verrassend draaien de zoekopdrachten in eigen land voornamelijk om onze eigen nationale ploeg. 3 op 4 zoekopdrachten gaan over onze eigen nationale ploeg. De Brazilianen krijgen 15% van de koek. De Fransen en Uruguayanen laten ons koud.

WK op Youtube

De wedstrijd Portugal-Spanje staat aan kop in de lijst van de 10 meest bekeken video’s op YouTube over het WK voetbal tijdens de groepsfase. Het spectaculaire gelijkspel van de Iberische derby haalt het van de pijnlijke nederlaag van de Duitsers tegen de Koreanen. Wat opvalt is dat ook een advertentie en een educatieve video de top 10 halen.